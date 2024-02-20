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ЦСКА анонсировал новый трансфер кадрами из фильма с Роуэном Аткинсоном

ЦСКА анонсировал новый трансфер кадрами из фильма с Роуэном Аткинсоном
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ЦСКА анонсировал новый трансфер кадрами из фильма с Роуэном Аткинсоном, известным по главной роли в сериале «Мистер Бин».

Отметим, что этой зимой армейцы приобрели нападающего Тамерлана Мусаева у «Балтики», а в летнее трансферное окно пригласили Виктора Давилу и Аббосбека Файзуллаева. Первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ЦСКА завершил на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков по результатам 18 проведённых встреч. В последней перед перерывом игре армейцы уступили лидирующему «Краснодару» со счётом 0:1.

В следующем матче в рамках внутреннего первенства подопечные Владимира Федотова сыграют с «Оренбургом» на домашней арене. Игра состоится 2 марта и начнётся в 14:00 мск.

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