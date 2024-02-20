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Евгений Алдонин: ЦСКА не может играть только воспитанниками

Евгений Алдонин: ЦСКА не может играть только воспитанниками
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Евгений Алдонин высказался о политике армейского клуба по отношению к своим воспитанникам.

«Если воспитанники уходят в аренду, то это возможность дать игровую практику. Если это трансфер, то уже другая история. Обобщать нельзя. У каждого игрока своя история. Клуб не может играть только воспитанниками. Ориентироваться только на них сложно. С другой стороны, если игроки хорошего уровня, то они могут усилить другие команды. Это может кому-то помочь перезапустить карьеру, получить шанс больше выходить на поле. Молодые не всегда получают шанс много выходить на поле, а в их возрасте это очень важно», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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