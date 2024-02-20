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«Марсель» объявил об увольнении Дженнаро Гаттузо спустя пять месяцев работы

«Марсель» объявил об увольнении Дженнаро Гаттузо спустя пять месяцев работы
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«Марсель» объявил о прекращении сотрудничества с итальянским специалистом Дженнаро Гаттузо, который пришёл в клуб в сентябре 2023 года.

«Марсель» хочет выразить особую благодарность Дженнаро, а также всему его персоналу за их огромный вклад и высокий профессионализм, которые они проявляли ежедневно, и желает им удачи в дальнейшем», — сказано в заявлении на официальном сайте французского клуба.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что преемником Гаттузо может стать бывший главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Жан-Луи Гассе.

После 22 туров чемпионата Франции «Марсель» набрал 30 очков и на текущий момент занимает девятое место. В последних пяти турах Лиги 1 подопечные Гаттузо два раза проиграли и трижды сыграли вничью.

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