«Марсель» после Гаттузо возглавит Гассе, которого уволили из Кот-д’Ивуара — Романо

Французский специалист Жан-Луи Гассе возглавит «Марсель» после отставки Дженнаро Гаттузо, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, контракт с 70-летним специалистом будет подписан до лета 2024 года.

Напомним, ранее Жан-Луи Гассе возглавлял сборную Кот-д'Ивуара с мая 2022 года. Под его руководством ивуарийцы на Кубке африканских наций — 2024 заняли третье место в группе А, набрав три очка. Кот-д'Ивуар добился только одной победы в трёх матчах группового этапа, обыграв в 1-м туре сборную Гвинеи-Бисау. На его должность назначили Эмерса Фаэ, который добился победы на КАН.

После 22 сыгранных туров в активе «Марселя» 30 очков. Команда расположилась на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Франции.