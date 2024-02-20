Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Атлетико М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» заявили, что не рассматривали возможность подписания Макарчука

В «Зените» заявили, что не рассматривали возможность подписания Макарчука
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что санкт-петербургский клуб не рассматривал вариант с подписанием защитника «Сочи» Артёма Макарчука.

«Переговоры по переходу Макарчука не велись, мы его не рассматривали», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак также сообщил, что информация об интересе сине-бело-голубых к Макарчуку не имеет под собой основания.

В нынешнем сезоне Макарчук принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

Материалы по теме
Корнеев: Макарчук — не тот уровень футболиста, чем те же Тикнизян или Скопинцев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android