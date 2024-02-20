В «Зените» заявили, что не рассматривали возможность подписания Макарчука

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что санкт-петербургский клуб не рассматривал вариант с подписанием защитника «Сочи» Артёма Макарчука.

«Переговоры по переходу Макарчука не велись, мы его не рассматривали», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак также сообщил, что информация об интересе сине-бело-голубых к Макарчуку не имеет под собой основания.

В нынешнем сезоне Макарчук принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.