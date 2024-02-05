Корнеев: Макарчук — не тот уровень футболиста, чем те же Тикнизян или Скопинцев

Бывший футболист московского ЦСКА Игорь Корнеев прокомментировал возможный переход защитника «Сочи» Артёма Макарчука в санкт-петербургский «Зенит».

«Макарчук — не тот уровень футболиста, чем те же Тикнизян или Скопинцев, тем более ему уже 28 лет», — сказал Корнеев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» интересовался Макарчуком и до того, однако такой трансфер ослабит «Сочи» в борьбе за сохранение прописки в РПЛ, поэтому сине-бело-голубые отказались от такого перехода. При этом, по последним данным, сочинцы вскоре усилятся защитником Яхьёй Аттийят-аллахом, из-за чего сине-бело-голубые вновь заинтересовались Артёмом и готовы предложить за него € 5 млн.

Кроме того, «Зенит» хотел подписать Наира Тикнизяна из «Локомотива» и Дмитрия Скопинцева из «Динамо», но это не получилось. Макарчук в нынешнем сезоне провёл 19 матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Артёма составляет € 2,5 млн.