Тедеев: мне довелось поучаствовать в двух самых позорных играх «Динамо» и «Алании»

Бывший полузащитник и главный тренер «Алании», чемпион России 1995 года, бронзовый призёр в составе «Динамо» и «Локомотива» Бахва Тедеев вспомнил самые «позорные» матчи в своей карьере. Он выделил домашние поражения «Алании» от «Рейнджерс» (2:7) и «Динамо» от «Айнтрахта» (0:6)

«Мне довелось поучаствовать в двух самых позорных играх. Было ещё 0:6 от «Айнтрахта» с «Динамо». На выезде мы немцев обыграли 2:1, но домашнее поражение оставило неприятный отпечаток. А после 2:7 от «Рейнджерс» почти всю ночь не спали — не могли переварить случившееся, где мы недоработали. Опустошение полное было.

Об отставке Газзаева из «Динамо» только в автобусе узнали, когда уезжали со стадиона. Кому приятно проигрывать в Москве 0:6, ёлки-палки?! Если бы команда была на голову сильнее, «Барселона» или «Реал», не так обидно было бы. Но мы-то «Айнтрахту» по составу вообще не уступали. Я считаю, что и «Алания» «Рейнджерс» могла проходить. Но у шотландцев тогда что ни удар, то гол был. Такое бывает в футболе», — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.