ЦСКА — «Химки»: стали известны стартовые составы команд на контрольный матч

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Сегодня, 20 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся московский ЦСКА, выступающий в Российской Премьер-Лиге, и подмосковные «Химки», представляющие Мелбет Первую лигу. Встреча пройдёт в турецком городе Белек. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Мендес, Обляков, Давила, Чалов.

«Химки»: Митрюшкин, Волков, Терехов, Варатынов, Юзепчук, Хосонов, Нетфуллин, Магомедов, Берковский, Руденко.

16 февраля красно-синие провели товарищеский матч с «Родиной», представляющей Первую лигу. В этой игре ЦСКА одержал победу со счётом 4:0.

После завершения первой части чемпионата России ЦСКА набрал 28 очков и на текущий момент занимает восьмое место. В свою очередь, после 20 туров Первой лиги «Химки» заработали 36 очков и располагаются на второй строчке, отставая от лидирующего махачкалинского «Динамо» на одно очко.