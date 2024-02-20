Президент «Сантоса» заявил, что клуб хочет вернуть Неймара

Президент бразильского «Сантоса» Марсело Тейшейра заявил, что клуб хочет вернуть Неймара, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Наср».

«Это зависит не от нас. Но «Сантос» внимательно следит за ситуацией с Неймаром. У него двухлетний контракт с «Аль‑Хилялем». Из разговора с футболистом я понял, что возможно продление договора. Мы следим за этими переговорами, чтобы узнать, когда он сможет решить свою ситуацию и вернуться в Бразилию.

Мы разрабатываем проект его возвращения в Бразилию. Это зависит не только от «Сантоса», но и от желания игрока», — приводит слова Тейшейры Globo.

Бразилец перешёл в «Аль-Хиляль» из французского «ПСЖ» в авгуcте 2023 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 90 млн. Однако уже в октябре 2023-го Неймар повредил переднюю крестообразную связку и порвал мениск, после чего был прооперирован. В связи с этим физическая активность игрока снизилась.

Позже сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» исключил 31-летнего бразильца из заявки, чтобы освободить место в составе для новичка — защитника Ренана Лоди. В нынешнем сезоне Неймар провёл пять матчей, где забил один мяч и отдал три голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года, а его рыночная стоимость составляет € 45 млн.