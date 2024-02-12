«Аль-Хиляль» сообщил о возвращении Неймара после травмы

Саудовский «Аль-Хиляль» сообщил о возвращении футболиста команды Неймара после травмы.

«С возвращением в Эр‑Рияд, наш бразильский фокусник», — сообщает пресс-служба клуба.

Бразилец перешёл в «Аль-Хиляль» из французского «ПСЖ» в авгуcте 2023 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 90 млн. Однако уже в октябре 2023-го Неймар повредил переднюю крестообразную связку и порвал мениск, после чего был прооперирован. В связи с этим физическая активность игрока снизилась.

Позже сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» исключил 31-летнего бразильца из заявки, чтобы освободить место в составе для новичка — защитника Ренана Лоди. В нынешнем сезоне Неймар провёл пять матчей, где забил один мяч и отдал три голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года, а рыночная стоимость составляет € 45 млн.