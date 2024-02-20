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«Жизнь у них не очень». Вратарь «Динамо» Игорь Лещук – о хейтерах

«Жизнь у них не очень». Вратарь «Динамо» Игорь Лещук – о хейтерах
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Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о хейтерах.

«Хейт всегда есть. Просто люди, которые к тебе хорошо относятся, не так много комментариев пишут. А вот те, кто плохо настроены, всё равно будут тебя хейтить. Всегда напишут какую‑то гадость.

Я спокойно отношусь к таким людям. Конечно, бывает неприятно. Успокаиваю себя тем, что людям заняться больше нечем, что жизнь у них не очень. Наверное, есть люди, которые получают от этого удовольствие. Пусть удовлетворяют себя таким образом», — приводит слова Лещука пресс-служба клуба.

27-летний Лещук является воспитанником академии бело-голубых. Всего на счету Игоря 50 официальных матчей за «Динамо», в 22 из которых он сыграл на ноль. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 700 тыс.

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