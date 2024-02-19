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Гурцкая рассказал, почему «Динамо» этой зимой не рассталось с латиноамериканцами

Гурцкая рассказал, почему «Динамо» этой зимой не рассталось с латиноамериканцами
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Известный футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что московское «Динамо» в текущее трансферное окно получало предложения по латиноамериканским игрокам команды.

«Да, у «Динамо» были предложения по латиноамериканцам. На бумаге не было, но, если бы они сказали, что готовы отпустить, точно были бы предложения на Карраскаля из бразильских клубов, уверен, что и Бителло смог бы этой зимой найти себе команду.

Почему не отпустили Карраскаля? По просьбе тренера всех этих игроков сохранили, собрался некий коллектив. Эти постоянные дёргания — это нехорошо», – сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Динамо» набрало 32 очка и на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице.

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