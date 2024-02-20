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Феликс и Роберто смогут принять участие в матче Лиги чемпионов с «Наполи»

Феликс и Роберто смогут принять участие в матче Лиги чемпионов с «Наполи»
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Форвард «Барселоны» Жоау Феликс и защитник Серхи Роберто окончательно восстановились после повреждений и будут доступны на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Наполи». Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.

Напомним, Феликс не появлялся на поле с 29 января из-за травмы голеностопа. Роберто получил повреждение левого ахилла немного раньше — 26 января.

В нынешнем сезоне Феликс провёл за сине-гранатовых 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Роберто, в свою очередь, принял участие в 14 играх, трижды отличившись и оформив один ассист.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной» состоится в среду, 21 февраля. Начало игры – в 23:00 мск.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная сетка Лиги чемпионов - 2023/2024
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