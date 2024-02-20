Феликс и Роберто смогут принять участие в матче Лиги чемпионов с «Наполи»

Форвард «Барселоны» Жоау Феликс и защитник Серхи Роберто окончательно восстановились после повреждений и будут доступны на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Наполи». Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.

Напомним, Феликс не появлялся на поле с 29 января из-за травмы голеностопа. Роберто получил повреждение левого ахилла немного раньше — 26 января.

В нынешнем сезоне Феликс провёл за сине-гранатовых 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Роберто, в свою очередь, принял участие в 14 играх, трижды отличившись и оформив один ассист.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной» состоится в среду, 21 февраля. Начало игры – в 23:00 мск.