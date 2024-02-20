«Челси» проявляет интерес к форварду «Астон Виллы» Уоткинсу

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс может сменить клубную прописку в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы лондонцев в ближайшее время могут выйти на «Астон Виллу» с предложением о покупке 28-летнего форварда. Отмечается, что при этом англичанин не является приоритетом «аристократов» на усиление линии атаки.

Уоткинс выступает за «Астон Виллу» с 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за бирмингемцев 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 12 результативными передачами. Контракт игрока с его нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.