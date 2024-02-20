«Манчестер Сити» уверен, что переход Мбаппе в «Реал» позволит сохранить Холанда

Руководство «Манчестер Сити» осталось довольно в связи с появлением слухов о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» ближайшим летом, сообщает Mirror Football.

По информации источника, это связано с желанием «горожан» сохранить в команде нападающего Эрлинга Холанда. В офисе «Сити» убеждены, что переезд Мбаппе в Мадрид сведёт шансы на уход Эрлинга в «Реал» до минимума. Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о возможном трансфере норвежца в стан «сливочных» летом 2025 года.

Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года за € 60 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «горожан» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.