Игрок «Маккаби» Хайфа Лесовой: делаю всё возможное, чтобы выйти на пик формы

Футболист московского «Динамо» Даниил Лесовой, выступающий за «Маккаби» Хайфа, высказался о своей нынешней форме. За израильский клуб Лесовой провёл три встречи, но не отметился результативными действиями.

«Я усиленно тренируюсь и делаю всё возможное, чтобы набрать оптимальные кондиции и выйти на пик формы», — приводит слова Лесового «РБ Спорт».

«Маккаби» Хайфа арендовал Лесового с правом выкупа за сумму около € 1 млн. Отмечалось, что у израильского клуба возникли проблемы с переводом средств за футболиста в Россию, поскольку банк, который финансирует «Динамо», находится под санкциями. 26-летний Даниил Лесовой в нынешнем сезоне провёл за московское «Динамо» 13 матчей и оформил одну голевую передачу.