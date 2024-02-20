Защитник английского «Лутон Таун» Том Локьер рассказал, как живёт с дефибриллятором внутри тела после остановки сердца.

«Это моё боевое ранение. Мой дефибриллятор находится внутри. Там есть провод, который проходит поперёк сердца и поднимается к нему на случай, если ему когда-нибудь понадобится сработать.

Он постоянно контролирует частоту моего сердцебиения, и если она выходит за пределы определённых параметров, то он предназначен для того, чтобы вызвать у меня шок. Батареи хватает примерно на 10 лет, поэтому менять её нужно только раз в 10 лет. Надеюсь, она мне никогда не понадобится, но она здесь в качестве меры предосторожности.

Моими руками в определённой степени управляют медицинский персонал и специалисты. Что я хотел бы сказать, так это то, что если есть шанс на то, что я смогу снова играть — а я ничего не буду делать вопреки рекомендациям специалистов — то сделаю это с большим удовольствием», — приводит слова Локьера Sky Sports.