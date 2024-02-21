Холанд забил всем командам АПЛ, с которыми играл

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отличился в перенесённом матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом». Лондонский клуб стал 21-м из 21-й команды в АПЛ, которому забил Холанд. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «горожан».

По информации телеграм-канала Opta Sports, Холанд – лишь второй игрок в истории АПЛ, который играл против более чем двух команд и забивший каждой из них, после экс-форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна, отличившегося в играх со всеми 32 командами, с которыми встречался.

Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года за € 60 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «горожан» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.