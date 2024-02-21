Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» в матче с «Брентфордом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата Англии с «Брентфордом» (1:0).

«Это очень сложная команда. В прошлом сезоне мы потеряли 6 очков в матчах с ними. «Брентфорд» обладает качеством, Айвен Тоуни – мастер, по-настоящему хороший игрок. Кроме того, они очень хороши в исполнении штрафных ударов, вбрасываний и так далее.

Игра снова была хорошей, и я доволен результатом. Думаю, что во втором тайме у нас было меньше моментов, чем в первом. Во второй половине нам было непросто. Игроки на протяжении многих лет совершали невероятные вещи, и они продолжают это делать», — приводит слова Гвардиолы BBC.

После этой победы в активе «Манчестер Сити» стало 56 очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы остались на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, но сократили отставание от лидирующего «Ливерпуля» до одного очка.