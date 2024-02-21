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«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» и сократил отставание от «Ливерпуля» до одного очка

«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» и сократил отставание от «Ливерпуля» до одного очка
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Завершился перенесённый матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» встречался с «Брентфордом». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере, Англия. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. «Горожане» одержали минимальную победу — 1:0.

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
20 февраля 2024, вторник. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 0
Брентфорд
Лондон
1:0 Холанд – 71'    

Единственный гол в матче был забит на 71-й минуте. С передачи аргентинца Хулиана Альвареса отличился норвежец Эрлинг Холанд.

После этой победы в активе «Манчестер Сити» стало 56 очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы остались на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, но сократили отставание от лидирующего «Ливерпуля» до одного очка. «Брентфорд» с 25 очками идёт 14-м.

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