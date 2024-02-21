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Гвардиола объяснил отсутствие на поле Кевина Де Брёйне в матче с «Брентфордом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил отсутствие полузащитника Кевина Де Брёйне на поле в матче 25-го тура с «Брентфордом» (1:0). Причиной стал дискомфорт в подколенном сухожилии.

«Он в порядке, с ним всё хорошо, это была скорее профилактика. Он сказал, что некомфортно чувствует себя, поэтому врачи сказали не рисковать», — приводит слова Гвардиолы журналист Сэм Ли в своём аккаунте Х (ранее Twitter).

Напомним, в августе 2023 года Де Брёйне выбыл до декабря 2023 года из-за травмы подколенного сухожилия. Всего из-за травмы игрок пропустил 29 матчей команды. На лечение ушло 127 дней.

В нынешнем сезоне 32-летний бельгиец сыграл 10 матчей, забил два мяча и отдал восемь голевых передач.

После 25 туров «Сити» занимает второе место в АПЛ с 56 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (57 очков).

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