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«Спартак» поздравил Амарала с днём рождения

«Спартак» поздравил Амарала с днём рождения
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Официальный телеграм-канал московского «Спартака» опубликовал поздравительный пост в честь дня рождения спортивного директора красно-белых Томаша Амарала. 21 февраля 2024 года португальскому специалисту исполнилось 33 года.

«Томашу Амаралу – 33! Поздравляем спортивного директора красно-белых с днём рождения! Желаем Томашу крепкого здоровья, семейного счастья и больших побед вместе с красно-белыми!» — гласит текст поздравительного сообщения от пресс-службы «Спартака».

Томаш Амарал занял должность спортивного директора московского «Спартака» с 1 января 2024 года. Ранее португальский специалист работал на посту ведущего скаута лиссабонской «Бенфики».

«Спартак» по итогам осенней части сезона занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах.

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