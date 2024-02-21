«Спартак» поздравил Амарала с днём рождения

Официальный телеграм-канал московского «Спартака» опубликовал поздравительный пост в честь дня рождения спортивного директора красно-белых Томаша Амарала. 21 февраля 2024 года португальскому специалисту исполнилось 33 года.

«Томашу Амаралу – 33! Поздравляем спортивного директора красно-белых с днём рождения! Желаем Томашу крепкого здоровья, семейного счастья и больших побед вместе с красно-белыми!» — гласит текст поздравительного сообщения от пресс-службы «Спартака».

Томаш Амарал занял должность спортивного директора московского «Спартака» с 1 января 2024 года. Ранее португальский специалист работал на посту ведущего скаута лиссабонской «Бенфики».

«Спартак» по итогам осенней части сезона занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах.