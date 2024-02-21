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Главный тренер Барселоны Хави ищет крота в тренерском штабе команды, проверяя их телефоны

Хави пытается найти того, кто «сливает» информацию журналистам — El Chiringuito TV
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Главный тренер «Барселоны» Хави занят поиском «крота», который «сливает» информацию из клуба журналистам. Об этом сообщил El Chiringuito TV в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, тренер проверял профили сотрудников в одном из мессенджеров. Отмечается, что он искал контакты журналистов. Подчёркивается, что «слитые» новости из клуба являются правдивыми. Кроме того, Хави сам звонил журналистам и спрашивал их об источниках. Сообщается, что «крот» так и не был вычислен.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 54 очка за 25 матчей.

Сегодня, 21 февраля, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» встретится с итальянским «Наполи». Начало игры — в 23:00 мск.

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