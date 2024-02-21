«Спартак» заявил защитника Тавареша для участия в РПЛ

Московский «Спартак» внёс в заявку команды на чемпионат России португальского защитника Томаша Тавареша. Об этом сообщил официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

Футболист пропустил первую часть сезона-2023/2024 из-за разрыва крестообразных связок колена. В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Томаш Тавареш провёл 13 матчей. Результативными действиями защитник не отметился. Также на счету португальского футболиста пять игр и один забитый мяч в Фонбет Кубке России.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.