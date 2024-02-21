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Петржела: «Зенит» легко найдёт замену Кержакову, у них есть для этого деньги

Петржела: «Зенит» легко найдёт замену Кержакову, у них есть для этого деньги
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном завершении карьеры голкипера санкт-петербургского клуба Михаила Кержакова по окончании сезона.

«Только сам Кержаков знает, с чем связано его решение закончить карьеру в скором времени. Если он так решил, то тут нельзя ничего сказать. Думаю, «Зенит» легко найдёт замену Кержакову. У них есть для этого деньги», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее 37-летний Михаил Кержаков заявил, что с высокой долей вероятности это его последний сезон в «Зените» и в футболе.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38).

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