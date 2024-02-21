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Лепёхин: «Зениту» несложно найти замену Михаилу Кержакову

Лепёхин: «Зениту» несложно найти замену Михаилу Кержакову
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о голкипере сине-бело-голубых Михаиле Кержакове.

«У Кержакова уже подходит возраст. Я так понимаю, он ещё год назад планировал завершить карьеру. В этом ничего удивительного нет и это обычная рутина, потому что все когда-то заканчивают карьеру. В данном контексте Кержакову не очень сложно найти замену. Я думаю, Адамов, Гойло и Васютин готовы заменить его. Потому что работа в «Зените» на воротах не имеет такого колоссального значения, по крайней мере в чемпионате России.

Я не знаю, как оценивает тренерский штаб других вратарей, которые есть в команде. Они же есть и уже несколько лет находятся в составе команды. Я думаю, что если бы они не соответствовали уровню, то зачем тогда их держат в «Зените»? А если соответствуют, значит, они должны выходить, подменять Кержакова и давать результат», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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