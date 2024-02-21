«Боженька на что-то указывает». М. Кержаков признался, что в отпуске не скучал по футболу

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков признался, что во время зимнего отпуска не скучал по футболу. Голкипер намекнул, что это можно расценивать как знак для завершения профессиональной игровой карьеры.

«Я могу сказать честно: впервые за всю жизнь в отпуске вообще не скучал по футболу. Знак ли это? 100%. Боженька на что-то указывает. Хорош уже людей смешить, пора заканчивать», — сказал Кержаков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, в интервью Кержаков также заявлял, что может отказаться от продления контракта с «Зенитом», если получит такое предложение. Он допускал, что может повесить бутсы на гвоздь уже в ближайшее время. В нынешнем сезоне голкипер провёл за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах и пропустил 12 голов.