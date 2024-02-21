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Гаджиев: если состояние Кержакова не будет на уровне РПЛ, то он правильно завершит карьеру

Гаджиев: если состояние Кержакова не будет на уровне РПЛ, то он правильно завершит карьеру
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о голкипере «Зенита» Михаиле Кержакове.

«Решение Кержакова о завершении карьеры будет зависеть от эмоционального и физического состояния. Если оно не соответствует уровню профессионального спорта и РПЛ, то Михаил всё сделает правильно. Из практики известно, что вратари играют гораздо дольше. Безусловно, он может и дальше играть, но, возможно, не хочет это делать в другом клубе.

Если говорить о сложностях «Зенита» после возможного ухода Кержакова, то практически любого игрока РПЛ можно безболезненно заменить, если хорошо работает селекционная служба. Если и есть незаменимые футболисты в России, то это где-то 2%», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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