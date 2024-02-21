Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Наполи — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигматуллин: Кержаков — опытный вратарь, но чувствует, что пора уже заканчивать

Нигматуллин: Кержаков — опытный вратарь, но чувствует, что пора уже заканчивать
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил, что голкипер «Зенита» Михаил Кержаков чувствует, что уже пора заканчивать карьеру.

«Кержаков — опытный вратарь. Михаил уже немолодой человек. Видимо, трезво оценивает своё состояние. Соответственно, чувствует, что пора уже заканчивать. В чём похвально такое решение — он не пытается цепляться за каждый новый сезон, а сам лично принимает такое решение.

У «Зенита» полно времени, чтобы найти нового первого номера или попытаться вырастить его у себя. Вратари же другие есть в «Зените», которые имеют шансы, чтобы побороться за пост номер один. Для чего-то же берут каждый год в «Зенит» новых вратарей на замену Кержакову. Сейчас наступила их пора, их очередь и их шанс для того, чтобы использовать его», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Я уйду без шума. Будто меня не было». Душевное интервью с вратарём «Зенита» Кержаковым
Эксклюзив
«Я уйду без шума. Будто меня не было». Душевное интервью с вратарём «Зенита» Кержаковым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android