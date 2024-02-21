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Сборная Таджикистана сменила главного тренера после исторического выхода в 1/4 Кубка Азии

Сборная Таджикистана сменила главного тренера после исторического выхода в 1/4 Кубка Азии
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Сборная Таджикистана назначила на должность главного тренера команды Гелу Шекиладзе, сообщает пресс-служба сборной.

Грузинский специалист ранее работал помощником Петара Шегрта, который тренировал национальную команду Таджикистана. До сборной Таджикистана Шекиладзе работал помощником тренера в сборной Грузии до 21 года, «Персиресе», «ПСМ Макассар», «Звезде Градачац», национальных командах Афганистана и Мальдив.

Напомним, сборная Таджикистана на Кубке Азии 2024 года прошла в 1/4 финала турнира, где уступила национальной команде Иордании со счётом 0:1. Соперниками Таджикистана на групповом этапе были сборные Китая, Катара, который по итогу выиграл Кубок Азии, и Ливана. Сборная Таджикистана вышла из группы со второго места.

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