Мадридский «Атлетико» интересуется игроком «Краснодара» Сперцяном — Armenie Football

Мадридский «Атлетико» интересуется полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, сообщает Armenie Football.

По информации источника, скауты «матрасников» просматривали армянского футболиста во время зимних сборов «Краснодара» в Объединённых Арабских Эмиратах.

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник сборной Армении и «Краснодара» Эдуард Сперцян находится в сфере интересов итальянского «Ювентуса», а также летом 2023 года мог перейти в нидерландский «Аякс».

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара» и перебрался в основную команду летом 2021 года. В нынешнем сезоне армянин сыграл за южан 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и четырьмя ассистами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 18 млн. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2026 года.