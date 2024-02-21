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Стала известна сумма отступных тренера «Байера» Хаби Алонсо — Sport

Стала известна сумма отступных тренера «Байера» Хаби Алонсо — Sport
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Сумма отступных в контракте главного тренера «Байера» Хаби Алонсо составляет € 15-20 млн. Этот пункт можно активировать в конце мая, сообщает Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что Хаби Алонсо является приоритетным кандидатом на должность тренера «Баварии» летом. Мюнхенский клуб в конце сезона покинет Томас Тухель. Также испанским специалистом интересуется «Ливерпуль». Английскую команду по окончании сезона покинет Юрген Клопп.

Хаби Алонсо возглавил клуб из Леверкузена в 2022 году. Ранее он работал тренером молодёжной команды мадридского «Реала».

После 22-го тура чемпионата Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством испанского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 58 очков. «Ливерпуль» же лидирует в английской Премьер-лиге, набрав 57 очков после 25 матчей.

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