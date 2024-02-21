Хаби Алонсо — приоритетный кандидат на замену Тухелю у руля «Баварии»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо является приоритетной кандидатурой на замену Томасу Тухелю у руля «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter). Напомним, ранее появилась информация, что Тухель покинет мюнхенский клуб по завершении нынешнего сезона.

«Баварию» немецкий специалист возглавил в марте 2023 года и привёл мюнхенцев к победе в Бундеслиге в сезоне-2023/2024. После 22 туров Бундеслиги нынешнего сезона «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на восемь очков.

В следующем матче внутреннего первенства мюнхенцы сыграют с «РБ Лейпциг» на домашней арене. Игра состоится 24 февраля.