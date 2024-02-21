Галлас: не думаю, что Аршавин станет тренером, ему нравится то, чем он занимается

Экс-защитник «Арсенала» Вильям Галлас рассказал, видит ли он в бывшем полузащитнике «канониров» Андрее Аршавине потенциал стать главным тренером.

«Всё зависит от того, хочет ли Андрей быть тренером. Может, ему нравится работать экспертом на телевидении.

Быть тренером — непросто. Это намного сложнее, чем быть футболистом. Игрок всегда отвечает только за себя. У тренера больше ответственности, он должен прикладывать больше усилий. Иногда сложно определить, в чём проблема какого-то конкретного футболиста.

Мне бы, например, хотелось стать в будущем тренером. Я сейчас работаю с защитниками, и мне это нравится, но я не думаю, что Аршавин станет тренером. Мне кажется, ему нравится то, чем он сейчас занимается», – приводит слова Галласа Metaratings.

После окончания игровой карьеры Аршавин стал советником генерального директора «Зенита» по молодёжному футболу. В августе 2020 года экс-полузащитник был утверждён в должности директора Департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам. С января 2022 года Аршавин является заместителем генерального директора клуба по спортивному развитию.