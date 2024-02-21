Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Наполи — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галлас: не думаю, что Аршавин станет тренером, ему нравится то, чем он занимается

Галлас: не думаю, что Аршавин станет тренером, ему нравится то, чем он занимается
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник «Арсенала» Вильям Галлас рассказал, видит ли он в бывшем полузащитнике «канониров» Андрее Аршавине потенциал стать главным тренером.

«Всё зависит от того, хочет ли Андрей быть тренером. Может, ему нравится работать экспертом на телевидении.

Быть тренером — непросто. Это намного сложнее, чем быть футболистом. Игрок всегда отвечает только за себя. У тренера больше ответственности, он должен прикладывать больше усилий. Иногда сложно определить, в чём проблема какого-то конкретного футболиста.

Мне бы, например, хотелось стать в будущем тренером. Я сейчас работаю с защитниками, и мне это нравится, но я не думаю, что Аршавин станет тренером. Мне кажется, ему нравится то, чем он сейчас занимается», – приводит слова Галласа Metaratings.

После окончания игровой карьеры Аршавин стал советником генерального директора «Зенита» по молодёжному футболу. В августе 2020 года экс-полузащитник был утверждён в должности директора Департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам. С января 2022 года Аршавин является заместителем генерального директора клуба по спортивному развитию.

Материалы по теме
Эксклюзив
Андрей Аршавин предположил, почему российские клубы пассивны на трансферном рынке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android