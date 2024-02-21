Леонид Трахтенберг назвал условие, при котором «Спартак» станет чемпионом

Бывший пресс-секретарь «Спартака» Леонид Трахтенберг назвал условие, при котором команда станет чемпионом.

«Спартак» станет чемпионом, если, как я уже говорил, будет такая пирамида, когда все-все сотрудники клуба, начиная от низших ступеней и заканчивая главой совета директоров, сделают по максимуму, чтобы 11 футболистов, которые выйдут на поле, делали разницу», — приводит слова Трахтенберга «РБ Спорт».

Трахтенберг в московском «Спартаке» находился в должности пресс-секретаря с 1994 по 1996 год, с 2009 по 2012 год и с 2015 по 2019 год. Также Леонид в стане красно-белых находился на посту руководителя пресс-службы, историка и на данный момент является советником. На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Спартак» находится на пятом месте с 30 очками.