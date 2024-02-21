Защитник «Торпедо» Журавлёв арендован «Химками»

«Химки» арендуют центрального защитника Юрия Журавлёва у «Торпедо» на один год. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Соглашение будет включать в себя опцию выкупа.

27-летний футболист стал игроком «Торпедо» в январе прошлого года, перейдя из грозненского «Ахмата». На протяжении карьеры игрок обороны также выступал за «Кубань», «Волгарь» и «Уфу». Действующее соглашение Юрия с московским клубом рассчитано до конца этого года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 700 тыс. В нынешнем сезоне Журавлёв принял участие в 11 матчах автозаводцев во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

На данный момент «Химки» занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги. Подмосковная команда набрала 36 очков после 20 туров и отстаёт от лидирующего махачкалинского «Динамо» всего на одно очкр.