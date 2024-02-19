Защитник «Локомотива» Кузьмичёв перейдёт в «Торпедо» на правах аренды

Московское «Торпедо» арендует защитника Ивана Кузьмичёва у «Локомотива» до конца сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее Metaratings сообщал, что стороны находятся в активной фазе переговоров.

23-летний футболист стал игроком «Локомотива» в сентябре 2022 года, перейдя из «Урала». Действующее соглашение Ивана с клубом рассчитано до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 1 млн.

В нынешнем сезоне Кузьмичёв принял участие в шести матчах железнодорожников во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

На данный момент «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Московская команда набрала 27 очков после 20 туров и отстаёт от лидирующего махачкалинского «Динамо» на 10 очков.