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Путин заявил, что Игры будущего — это свобода от дискриминации и двойных стандартов

Путин заявил, что Игры будущего — это свобода от дискриминации и двойных стандартов
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Игры будущего свободны от любой дискриминации и двойных стандартов.

«Игры будущего — это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Уверен, что на площадках игр будет царить подлинный спорт. Виртуозное мастерство, упорство предстоит проявить более чем 2000 спортсменов из более сотни стран мира. Нет сомнения, что состязания лучших из лучших станут захватывающим событием и покорят сердца зрителей. Откроют нам новые и яркие звёзды. Международный турнир в концепции фиджитал для современной летописи мирового спорта — уникальная история. И эта история начинается прямо здесь и сейчас», — передаёт слова Путина с церемонии открытия турнира корреспондент «Чемпионата».

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