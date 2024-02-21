Динияр Билялетдинов: у меня на учёбе был модуль по VAR, мы там все переругались

Бывший полузащитник московских «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о работе судейского корпуса в чемпионате России и оценил нововведения в работе арбитров.

«Трудно сказать, стало ли лучше судейство после внедрения VAR. Мы пока, мне кажется, ещё не отладили систему объяснения каких-то решений судей и VAR. В том числе чтобы общественность понимала, что происходит. Потому что даже у меня на учёбе был модуль по VAR, мы там все переругались.

Не в каждой же игре есть спорные моменты. Есть какие-то истории, когда в аналитических программах разбирают ту или иную ситуацию, и делают это люди, знакомые с VAR: бывшие судьи, например, арбитры VAR. Спорные моменты в таких передачах так или иначе показываются. Там и признаются ошибки, признаются удачные моменты, но тоже есть субъективность определённая. Есть человек, который со спортивным прошлым, он одно видит. А человек, у которого нет опыта спорта, высоких достижений, у него другое мнение. А как найти середину — большой вопрос», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.