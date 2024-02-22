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Джим Рэтклифф: я заинтересован только в том, чтобы вернуть «Манчестер Юнайтед» на вершину

Джим Рэтклифф: я заинтересован только в том, чтобы вернуть «Манчестер Юнайтед» на вершину
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Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф заявил, что заинтересован только в том, чтобы вернуть команду на вершину.

«Меня совершенно не интересуют финансовые аспекты этих инвестиций, потому что я зарабатываю достаточно денег на химикатах, нефти и газе. Я заинтересован только в том, чтобы вернуть «Юнайтед» на вершину. Последние 11 лет были неудачными, и пришло время вернуть клуб туда, где ему место. Такая же ситуация было до прихода Фергюсона», — приводит слова Рэтклиффа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Рэтклифф заплатил шестерым братьям и сёстрам Глэйзер € 824 млн за 25% акций клуба. Кроме того, INEOS предоставит дополнительные € 270 млн, предназначенные для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».

Также в рамках сделки INEOS согласилась с просьбой совета директоров передать ответственность за управление футбольными операциями клуба. Это будет включать все аспекты деятельности мужского и женского футбола и академий, а также два места в правлении Manchester United PLC и в правлении футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

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