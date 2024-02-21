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Совладелец «МЮ» Рэтклифф: я бы предпочёл новый стадион, чем реконструкцию «Олд Траффорд»

Совладелец «МЮ» Рэтклифф: я бы предпочёл новый стадион, чем реконструкцию «Олд Траффорд»
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Совладелец английского «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф заявил, что предпочёл бы новый стадион реконструкции «Олд Траффорд».

«Он устал и нуждается в ремонте… На мой взгляд, существует довольно весомый аргумент в пользу восстановления всей южной части Манчестера, ядром которого является новый стадион мирового класса. Он мог бы принять игры Англии, финал Кубка Англии или финал Лиги чемпионов. Если это возможно, новый стадион явно будет моим предпочтением», — приводит слова Рэтклиффа журналист Бен Якобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Рэтклифф заплатил шестерым братьям и сёстрам Глэйзер € 824 млн за 25% акций клуба. Кроме того, INEOS предоставит дополнительные € 270 млн, предназначенные для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».

Также в рамках сделки INEOS согласилась с просьбой совета директоров передать ответственность за управление футбольными операциями клуба. Это будет включать все аспекты деятельности мужского и женского футбола и академий, а также два места в правлении Manchester United PLC и в правлении футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

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