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Артета высказался о неожиданном поражении «Арсенала» в матче 1/8 финала ЛЧ с «Порту»

Артета высказался о неожиданном поражении «Арсенала» в матче 1/8 финала ЛЧ с «Порту»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды в выездной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (0:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Галено – 90+4'    

«Мы должны играть намного лучше. Нельзя побеждать, действуя так вблизи чужих ворот. Если вы хотите попасть в четвертьфинал, нужно обыгрывать своего соперника, и мы должны будем сделать это на «Эмирейтс». Сегодня нам не хватало угрозы и агрессии в финальной трети поля.

Мы можем играть лучше. Думаю, что «Порту» – команда, которая очень хорошо организована в обороне, они постоянно нарушают ритм соперника. Сегодня мы не могли даже коснуться кого-то, потому что в любой ситуации назначался штрафной удар. Мы не успевали, но мы извлечём уроки, лучше подготовимся и добьёмся своего во втором матче», – приводит слова Артеты BBC.

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между командами на «Эмирейтс» пройдёт 12 марта.

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