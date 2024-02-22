Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Порту — Арсенал — 1:0, обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов, видео, промах Галено, 21 февраля 2024 года

Дважды промазал в упор, но забил красоту на 90+4-й! «Арсенал» эпично отхватил в ЛЧ. Видео
Кирилл Закатченко
«Порту» — «Арсенал» — 1:0
Аудио-версия:
Комментарии
«Порту» забрал победу. А англичане не нанесли за весь матч ни одного удара в створ.

Очередной матч 1/8 финала Лиги чемпионов прошёл в Порту, куда приехал «Арсенал».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Галено – 90+4'    

«Арсенал» не играл в плей-офф Лиги чемпионов с 2017 года. О тех матчах не хочет вспоминать ни один болельщик лондонского клуба, ведь тогда команда влетела «Баварии» с общим счётом 2:10. Более того, «Арсенал» не побеждал в плей-офф Лиги чемпионов с 2015 года, а до четвертьфинала не доходил с 2010-го. Страшные цифры. На этот раз «Арсенал» выиграл группу, а жребий свёл его в 1/8 финала с «Порту».

Где сейчас футболисты «Порту», которые покорили Лигу чемпионов:
Легендарный «Порту» с Моуринью и Аленичевым. Что стало с игроками, взявшими ЛЧ в 2004-м?
Легендарный «Порту» с Моуринью и Аленичевым. Что стало с игроками, взявшими ЛЧ в 2004-м?

Первый тайм никак не назовёшь весёлым. Достаточно сказать, что по итогам 46 минут (одну компенсировал судья) команды нанесли всего один удар в створ на двоих. Очень показательно. Гости владели мячом 68% игрового времени, но по xG (ожидаемые голы) наиграли всего на 0,34. У «Порту» эта цифра была заметно выше — 1,05. И такой показатель португальцы набили благодаря всего одному моменту.

Атакующий футболист «Порту» Вендерсон Галено двумя действиями втащил себя в подборку эпичных промахов. Сначала бразилец влепил с линии вратарской в дальнюю штангу, а через мгновение не попал в ближний угол с двух метров. Оборона «Арсенала» просто смотрела футбол, а голкипер Давид Райя уже ничем бы не помог. Как Галено не попал в ворота, наверное, не понял и он сам.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

До перерыва «Порту» грамотно сдерживал атаки соперника, а тот, по сути, так и не придумал ничего интересного. Как итог — «Арсенал» за весь первый тайм не нанёс ни одного удара в створ. Хозяева периодически убегали в контратаки, но не всегда принимали правильные решения в завершающей фазе. Так что промах Галено из убойной позиции стал главным хайлайтом первой половины.

На первых минутах второго тайма мы наконец-то увидели момент у ворот «Порту». На помощь «Арсеналу» пришёл стандарт. Деклан Райс навесил от угла поля, а Леандро Троссард пробил с лёта, но запустил мяч выше перекладины. Футболисты «Порту» намекали на то, что перед этим был фол со стороны гостей, но арбитр Сердар Гёзюбююк ничего такого не увидел.

«Арсенал» не создал ничего интересного в матче с «Порту»

«Арсенал» не создал ничего интересного в матче с «Порту»

Фото: Michael Regan/Getty Images

В целом после перерыва рисунок игры не поменялся. «Порту» по-прежнему не давал «Арсеналу» ничего создавать, а гостям не хватало креатива. Можно сказать, что план тренерского штаба португальцев сработал отлично. А в добавленное время всё вообще получилось идеально. Галено реабилитировался за свой кошмарный промах и создал гол из ничего. Бразилец уложил мяч в дальний угол красивым обводящим ударом из-за пределов штрафной. Красота! Видимо, из таких позиций забивать проще, чем с двух метров.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

В итоге мы увидели больше трёх десятков фолов, много борьбы, минимум опасных моментов. «Арсенал» за весь матч так и не нанёс ни одного удара в створ (у «Порту» — два). Ответный матч пройдёт в марте, но уже на стадионе «Арсенала». Интересно, с каким планом туда приедет команда Сержиу Консейсау?

Чем запомнились другие матчи ЛЧ на этой неделе:
Хуммельс был готов разорвать судью в ЛЧ! В Дортмунде этого арбитра запомнят надолго Хуммельс был готов разорвать судью в ЛЧ! В Дортмунде этого арбитра запомнят надолго
Главный бедолага вечера Лиги чемпионов стал его героем Главный бедолага вечера Лиги чемпионов стал его героем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android