Дважды промазал в упор, но забил красоту на 90+4-й! «Арсенал» эпично отхватил в ЛЧ. Видео

«Порту» забрал победу. А англичане не нанесли за весь матч ни одного удара в створ.

Очередной матч 1/8 финала Лиги чемпионов прошёл в Порту, куда приехал «Арсенал».

«Арсенал» не играл в плей-офф Лиги чемпионов с 2017 года. О тех матчах не хочет вспоминать ни один болельщик лондонского клуба, ведь тогда команда влетела «Баварии» с общим счётом 2:10. Более того, «Арсенал» не побеждал в плей-офф Лиги чемпионов с 2015 года, а до четвертьфинала не доходил с 2010-го. Страшные цифры. На этот раз «Арсенал» выиграл группу, а жребий свёл его в 1/8 финала с «Порту».

Первый тайм никак не назовёшь весёлым. Достаточно сказать, что по итогам 46 минут (одну компенсировал судья) команды нанесли всего один удар в створ на двоих. Очень показательно. Гости владели мячом 68% игрового времени, но по xG (ожидаемые голы) наиграли всего на 0,34. У «Порту» эта цифра была заметно выше — 1,05. И такой показатель португальцы набили благодаря всего одному моменту.

Атакующий футболист «Порту» Вендерсон Галено двумя действиями втащил себя в подборку эпичных промахов. Сначала бразилец влепил с линии вратарской в дальнюю штангу, а через мгновение не попал в ближний угол с двух метров. Оборона «Арсенала» просто смотрела футбол, а голкипер Давид Райя уже ничем бы не помог. Как Галено не попал в ворота, наверное, не понял и он сам.

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До перерыва «Порту» грамотно сдерживал атаки соперника, а тот, по сути, так и не придумал ничего интересного. Как итог — «Арсенал» за весь первый тайм не нанёс ни одного удара в створ. Хозяева периодически убегали в контратаки, но не всегда принимали правильные решения в завершающей фазе. Так что промах Галено из убойной позиции стал главным хайлайтом первой половины.

На первых минутах второго тайма мы наконец-то увидели момент у ворот «Порту». На помощь «Арсеналу» пришёл стандарт. Деклан Райс навесил от угла поля, а Леандро Троссард пробил с лёта, но запустил мяч выше перекладины. Футболисты «Порту» намекали на то, что перед этим был фол со стороны гостей, но арбитр Сердар Гёзюбююк ничего такого не увидел.

«Арсенал» не создал ничего интересного в матче с «Порту» Фото: Michael Regan/Getty Images

В целом после перерыва рисунок игры не поменялся. «Порту» по-прежнему не давал «Арсеналу» ничего создавать, а гостям не хватало креатива. Можно сказать, что план тренерского штаба португальцев сработал отлично. А в добавленное время всё вообще получилось идеально. Галено реабилитировался за свой кошмарный промах и создал гол из ничего. Бразилец уложил мяч в дальний угол красивым обводящим ударом из-за пределов штрафной. Красота! Видимо, из таких позиций забивать проще, чем с двух метров.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

В итоге мы увидели больше трёх десятков фолов, много борьбы, минимум опасных моментов. «Арсенал» за весь матч так и не нанёс ни одного удара в створ (у «Порту» — два). Ответный матч пройдёт в марте, но уже на стадионе «Арсенала». Интересно, с каким планом туда приедет команда Сержиу Консейсау?