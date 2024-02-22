Совладелец «МЮ» Рэтклифф — о «Сити» и «Ливерпуле»: они — враги, но нам есть чему учиться

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф рассказал о своём отношении к таким клубам, как «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

«Они — враги. Ничто не доставит мне большего удовольствия, чем сбить их с вершины. Но нам есть чему у них поучиться. У них продуманные организации, отличные люди внутри этих организаций, прекрасная рабочая атмосфера. Я очень уважаю их, но это наши враги», — приводит слова Рэтклиффа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Рэтклифф заплатил шестерым братьям и сёстрам Глэйзер € 824 млн за 25% акций клуба. Кроме того, INEOS предоставит дополнительные € 270 млн, предназначенные для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».

Также в рамках сделки INEOS согласилась с просьбой совета директоров передать ответственность за управление футбольными операциями клуба. Это будет включать все аспекты деятельности мужского и женского футбола и академий, а также два места в правлении Manchester United PLC и в правлении футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».