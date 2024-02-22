Игрок «Рубина» Безруков: если бы Дзюба не появлялся на публике, люди многое бы потеряли

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков высказался о публичной активности нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Мы можем вспомнить другую сторону его известности, ха-ха. Но на самом деле Артём очень харизматичный человек. После личного общения это особенно ощущается. Представляю, сколько бы люди потеряли, если бы Артём не появлялся на публике. К нему могут относиться по-разному, но у него есть своя точка зрения. Думаю, многим интересно следить за его активностью и вне поля», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

35-летний нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба нередко принимает участие в различных медиапроектах. В текущем сезоне на счету форварда 20 матчей за клуб во всех турнирах, четыре забитых гола и четыре результативных паса.

Полностью интервью с Русланом Безруковым читайте на «Чемпионате» в 10:00.