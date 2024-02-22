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Главный тренер «Интер Майами» прокомментировал замену Серхио Бускетса

Главный тренер «Интер Майами» прокомментировал замену Серхио Бускетса
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о причинах замены опорного полузащитника Серхио Бускетса в матче регулярного чемпионата МЛС с «Реал Солт-Лейк» (2:0). 35-летний Бускетс вышел в стартовом составе клуба из Майами и был заменён на 85-й минуте.

США - Major League Soccer . МЛС
22 февраля 2024, четверг. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 0
Реал Солт-Лейк
Солт-Лейк-Сити
1:0 Тэйлор – 39'     2:0 Гомес – 83'    

«Не думаю, что у него возникнут какие-либо проблемы. Он начал испытывать дискомфорт во втором тайме, и мы убрали его, чтобы не рисковать», — приводит слова Мартино официальный сайт МЛС.

35-летний опорный полузащитник Серхио Бускетс перешёл в «Интер Майами» в июле 2023 года на правах свободного агента, ранее футболист в течение 15 лет выступал за «Барселону», воспитанником которой является. За клуб из штата Флорида Бускетс сыграл 21 матч во всех турнирах и отметился одним результативным пасом.

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