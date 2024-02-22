Главный тренер «Интер Майами» прокомментировал замену Серхио Бускетса

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о причинах замены опорного полузащитника Серхио Бускетса в матче регулярного чемпионата МЛС с «Реал Солт-Лейк» (2:0). 35-летний Бускетс вышел в стартовом составе клуба из Майами и был заменён на 85-й минуте.

«Не думаю, что у него возникнут какие-либо проблемы. Он начал испытывать дискомфорт во втором тайме, и мы убрали его, чтобы не рисковать», — приводит слова Мартино официальный сайт МЛС.

35-летний опорный полузащитник Серхио Бускетс перешёл в «Интер Майами» в июле 2023 года на правах свободного агента, ранее футболист в течение 15 лет выступал за «Барселону», воспитанником которой является. За клуб из штата Флорида Бускетс сыграл 21 матч во всех турнирах и отметился одним результативным пасом.