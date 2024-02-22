С сезона-2018/2019 Вирджил ван Дейк забил больше всех среди защитников АПЛ

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк забил 18 голов с начала сезона-2018/2019 — больше, чем любой другой защитник в английской Премьер-лиге.

Напомним, нидерландский футболист отличился в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Лутоном» (4:1), прошедшем накануне вечером на «Энфилде». За «Ливерпуль» ван Дейк выступает с января 2018 года, к «красным» он присоединился из «Саутгемптона». В нынешнем сезоне 32-летний футболист провёл 29 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи. Действующий контракт нидерландца с мерсисайдским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Отметим, что после 26 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, набрав 60 очков.