Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ренн — Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

С сезона-2018/2019 Вирджил ван Дейк забил больше всех среди защитников АПЛ

С сезона-2018/2019 Вирджил ван Дейк забил больше всех среди защитников АПЛ
Комментарии

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк забил 18 голов с начала сезона-2018/2019 — больше, чем любой другой защитник в английской Премьер-лиге.

Напомним, нидерландский футболист отличился в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Лутоном» (4:1), прошедшем накануне вечером на «Энфилде». За «Ливерпуль» ван Дейк выступает с января 2018 года, к «красным» он присоединился из «Саутгемптона». В нынешнем сезоне 32-летний футболист провёл 29 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи. Действующий контракт нидерландца с мерсисайдским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Отметим, что после 26 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, набрав 60 очков.

Материалы по теме
Клопп — о разгромной победе «Ливерпуля»: после перерыва мы увидели фейерверк
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android