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Клопп — о разгромной победе «Ливерпуля»: после перерыва мы увидели фейерверк

Клопп — о разгромной победе «Ливерпуля»: после перерыва мы увидели фейерверк
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о разгромной победе команды в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Лутоном» (4:1).

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
21 февраля 2024, среда. 22:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 1
Лутон Таун
Лутон
0:1 Огбене – 12'     1:1 ван Дейк – 56'     2:1 Гакпо – 58'     3:1 Диас – 71'     4:1 Эллиотт – 90'    

«Выдающаяся игра. Мне многое понравилось в первом тайме, но игрокам и болельщикам, кажется, было не так радостно, ведь мы проигрывали. Мы неплохо начали матч, пытались привыкнуть к сопернику. Но затем мы пропустили и начали спешить в финальной трети поля.

Я сказал парням, что мы проводим топовый матч, но нужно действовать спокойнее в решающие моменты. После этого мы увидели фейерверк и чудесные голы. Прекрасный вечер», – приводит слова Клоппа BBC.

На данный момент после 26 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на первой строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 60 очков. Мерсисайдцы опережают «Манчестер Сити» на четыре очка, при этом у «горожан» имеется игра в запасе.

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Юрген Клопп обратился к фанатской трибуне «Ливерпуля»:

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