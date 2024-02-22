Тухель хотел бы возглавить «Манчестер Юнайтед» — Kicker

Главному тренеру «Баварии» Томасу Тухелю интересна работа в «Манчестер Юнайтед», сообщает Kicker. В среду, 21 февраля, мюнхенский клуб опубликовал официальное заявление о том, что немецкий специалист покинет команду по окончании нынешнего сезона.

По информации источника, английский клуб очень нравится Тухелю. Немца привлекают финансовые возможности, традиции, бренд и стадион манкунианцев. Отмечается, что 50-летний наставник предварительно хочет сделать перерыв в карьере после окончания нынешнего сезона. Тухель может изменить подобное решение лишь в том случае, если нынешний тренер «МЮ» Эрик тен Хаг будет уволен.

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника, Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023.

После 21 тура немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» составляет восемь очков.