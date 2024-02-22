Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Фейеноорд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Сочи» Кордова обратился к болельщикам клуба с обещанием сохранить место в РПЛ

Новичок «Сочи» Кордова обратился к болельщикам клуба с обещанием сохранить место в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок «Сочи» Серхио Кордова обратился к болельщикам клуба с обещанием сохранить место в Российской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона. Футболист присоединился к южанам на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Права на нападающего принадлежат турецкому «Аланьяспору».

«Болельщики «Сочи», я приветствую вас. Меня зовут Серхио Кордова. Я хочу, чтобы вы поддерживали нас и также верили вместе с нами, что мы можем добиться поставленных целей. Впереди у нас 12 важных матчей. Мы постараемся набрать максимальное количество очков. У нас хорошая группа, хорошая команда, игроки, тренеры, и я считаю, что все вместе мы можем добиться положительных результатов и как минимум остаться в Премьер-Лиге», — сказал Кордова пресс-службе «Сочи».

Материалы по теме
Новичок «Сочи» Кордова: я рад, что смог перейти из турецкого чемпионата в российский
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android