Новичок «Сочи» Кордова обратился к болельщикам клуба с обещанием сохранить место в РПЛ

Новичок «Сочи» Серхио Кордова обратился к болельщикам клуба с обещанием сохранить место в Российской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона. Футболист присоединился к южанам на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Права на нападающего принадлежат турецкому «Аланьяспору».

«Болельщики «Сочи», я приветствую вас. Меня зовут Серхио Кордова. Я хочу, чтобы вы поддерживали нас и также верили вместе с нами, что мы можем добиться поставленных целей. Впереди у нас 12 важных матчей. Мы постараемся набрать максимальное количество очков. У нас хорошая группа, хорошая команда, игроки, тренеры, и я считаю, что все вместе мы можем добиться положительных результатов и как минимум остаться в Премьер-Лиге», — сказал Кордова пресс-службе «Сочи».